Monclova conmemora 109 años de la Constitución

Monclova, Coah.— Este 5 de febrero, los integrantes de la fracción de la Cuarta Transformación del Ayuntamiento de Monclova se dieron cita en el emblemático monumento a Venustiano Carranza, con el objetivo de honrar el 109 aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna, pilar fundamental de la vida política y social de México.

Durante el acto cívico, se resaltó que la Constitución de 1917 no solo estableció a México como una República representativa, democrática, laica y federal, sino que fue pionera a nivel mundial al elevar los derechos sociales a rango constitucional.

En el marco de esta conmemoración, la fracción, encabezada por el síndico Leonardo Rodríguez Cruz y las regidoras Nancy Obregón y Mary Loo Ontiveros, destacó la importancia histórica de los artículos que definieron el rumbo de la justicia social en el país: · Artículo 3°: Educación laica y gratuita para todos. · Artículo 27°: La propiedad de la tierra y la soberanía sobre nuestros recursos. · Artículo 123°: La base de los derechos laborales y el trabajo digno. "No podíamos dejar pasar esta fecha tan significativa. Recordar nuestra historia es nutrir lo que somos como mexicanos y reafirmar nuestro compromiso con el bienestar social", expresaron los integrantes del cabildo.

El síndico y las regidoras, subrayaron el vínculo directo entre el espíritu de 1917 y los avances de la Cuarta Transformación. Se enfatizó que hoy, programas clave han sido elevados a rango constitucional, garantizando que sean derechos permanentes para el pueblo, por ejemplo: la Pensión para Adultos Mayores, Pensión a Personas con Discapacidad y las becas Benito Juárez para jóvenes de Bachillerato.