Empresas en Frontera facilitan acceso al partido inaugural del Mundial para sus trabajadores

Empresas afiliadas a la CTM Frontera otorgaron facilidades a sus trabajadores para que pudieran seguir el partido inaugural de la Selección Mexicana en el Mundial frente a Sudáfrica, mediante la instalación de pantallas en distintas áreas de trabajo y sin afectar salarios ni prestaciones.

Mario Dante Galindo, representante sindical de la CTM Frontera, informó que la medida fue acordada previamente entre la organización sindical y las empresas, al considerar la relevancia que tiene este evento deportivo para miles de trabajadores.

Señaló que entre 8 o 9 compañías aceptaron habilitar espacios dentro de sus instalaciones para que empleados de diferentes departamentos puedan observar tanto la inauguración como el encuentro de México. "Previamente ya habíamos tenido reuniones con las diferentes empresas para consensar este tema tan importante, sociocultural y deportivo, y que pasa una vez cada cuatro años, tenemos que entender que México es un país en el que el fútbol es muy importante y muy popular".

Indicó que se colocaron pantallas gigantes en diversas áreas de producción, permitiendo que trabajadores del primer turno e incluso quienes ingresaban al segundo turno pudieran disfrutar del partido.

Galindo destacó que las empresas mostraron apertura para facilitar esta actividad sin que ello representara afectaciones para los empleados. "Hay la apertura por parte de las empresas de otorgarnos estos espacios y que en ningún momento va a tocar ni premios de puntualidad, ni algún detalle con nuestros salarios, es algo que las empresas están de acuerdo y permite que hombres y mujeres puedan ver este espectáculo", indicó.