Acciones de prevención en bares de Sabinas ante la Copa Del Mundo 2026

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, anunció la puesta en marcha de acciones de prevención y proximidad con motivo de la jornada de la FIFA 2026, ante la expectativa de que la euforia mundialista genere concentraciones masivas en espacios públicos.

El plan contempla reforzar la vigilancia en bares y lugares de mayor concurrencia, con el objetivo de garantizar que la fiesta futbolera se desarrolle en un ambiente de normalidad y sin incidentes.

La estrategia busca anticipar cualquier situación de riesgo derivada de la efervescencia social que suele acompañar los partidos de la Copa del Mundo.

De acuerdo con las autoridades, la presencia policial será clave para inhibir conductas que puedan alterar el orden, además de brindar confianza a los asistentes que se reúnan para seguir las transmisiones.

La proximidad con la ciudadanía se plantea como un eje central para mantener la seguridad y el respeto en los espacios de convivencia, externó el delegado.

Por lo anterior, la Región Carbonífera desde este pasado jueves, se preparó para recibir la jornada mundialista con un esquema preventivo que privilegia la coordinación y la vigilancia estratégica.

El despliegue de elementos busca que la celebración deportiva se viva con entusiasmo, pero también con responsabilidad.

Con estas medidas, se reitera que el Mundial debe ser una fiesta de integración y alegría, no un motivo de conflicto y la prevención, asegura Garduño Guzmán, será la mejor herramienta para que la comunidad disfrute de estos eventos sin sobresaltos.