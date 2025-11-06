Claudia Sheinbaum espera resolución en concurso mercantil de AHMSA en Monclova

Monclova, Coah. - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó este jueves su expectativa de que el concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) se resuelva antes de que finalice el año, tras casi tres años de paralización que afectaron a miles de familias coahuilenses.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló: "Esperemos que este mismo año la jueza encargada del proceso pueda emitir una resolución en beneficio de los trabajadores de AHMSA". La mandataria recordó que la resolución se trabaja en coordinación con la Secretaría de Hacienda, respetando la autonomía del proceso, y confió en que pronto se reactive la siderúrgica para recuperar empleos y dinamizar la región.

El anuncio adquiere relevancia justo cuando se acerca el tercer aniversario del cese de operaciones de AHMSA, ocurrido en diciembre de 2022, que dejó a Monclova en un período de incertidumbre económica y social.

En paralelo, exobreros y jubilados de la siderúrgica ya alistan su viaje a la Región Carbonífera de Coahuila, donde Sheinbaum realizará actividades el 14 de noviembre. Los trabajadores buscan entregar de manera directa su petición de cumplimiento de compromisos para rescatar la industria y restablecer la estabilidad que, por décadas, definió la identidad de la ciudad.

"Detrás del acero hay familias, hijos que crecieron viendo los hornos encendidos. Queremos que se cumpla esa promesa", afirmaron algunos extrabajadores, aún orgullosos de su labor en la siderúrgica.

La próxima visita presidencial podría marcar un nuevo capítulo para Monclova, una ciudad que, pese al silencio de sus chimeneas, mantiene la esperanza de volver a escuchar el rugido del acero.