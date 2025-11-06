Alcalde de Monclova entrega obra de recarpeteo en Zona Centro

El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la obra de recarpeteo de la calle Privada Buenos Aires, ubicada en la Zona Centro de Monclova, con una inversión superior a 1.4 millones de pesos, acción que forma parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", impulsado en coordinación con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El edil destacó que este tipo de proyectos representan el compromiso de su administración por mejorar la infraestructura vial y elevar la calidad de vida de las familias.

"Hace dos semanas estuvimos aquí dando el arranque y hoy vemos el resultado. Aquí no hay caprichos, hay gestiones; hemos liberado calles y, en base a ello, avanzamos en las obras que realmente se requieren", señaló Villarreal Pérez.

El alcalde agradeció la confianza de los vecinos y reiteró que su gobierno continuará atendiendo las prioridades que la ciudadanía ha marcado.

"Seguiremos trabajando en equipo, con el cabildo y los distintos niveles de gobierno, para hacer más con lo que tenemos. Lo más valioso son ustedes, y desde nuestra trinchera seguiremos fortaleciendo el tejido social por el bien de nuestra ciudad", expresó.

En representación de los vecinos, Jesús Barajas Castañeda reconoció el esfuerzo conjunto del municipio y del estado para concretar esta mejora urbana.

"Gracias al alcalde y al gobernador, esta obra tan bonita viene a mejorar nuestro caminar por esta calle; sin ellos no se hubiera logrado", manifestó.

Finalmente, Villarreal Pérez hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse unida y a seguir participando activamente en las gestiones comunitarias.

"Lo que nos ocupa es que se cumplan los objetivos de nuestra administración. Ustedes son los ojos del alcalde, y su colaboración demuestra que cuando trabajamos en equipo, las cosas se logran", concluyó.