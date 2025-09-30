CTM Monclova recibe solicitudes para planta DUAL en primer día

Monclova, Coah. – En el primer día de recepción de solicitudes en las oficinas de la CTM Monclova, se registraron alrededor de 80 aspirantes que buscan integrarse a la nueva planta DUAL, dedicada a la manufactura de forros para asientos automotrices.

Carlos Mata, secretario general de la CTM en Monclova, informó que la expectativa es que en los próximos días se incremente el número de solicitantes, pues la empresa tiene proyectado contratar inicialmente a 200 personas y, en su primera fase, alcanzar entre 400 y 800 trabajadores.

El dirigente explicó que la compañía busca principalmente mujeres con experiencia en costura recta, debido a que el proceso de producción requiere habilidades específicas para trabajar con materiales como tela, vinil y vinipiel.

"Lo que se solicita es experiencia en costura recta, no en costura de decoración. La idea es que, tras una breve capacitación, las trabajadoras puedan incorporarse al área de producción en un plazo máximo de una semana", detalló Mata.

La empresa ofrece un salario inicial de 290 pesos diarios en etapa de entrenamiento, además de prestaciones como vales de despensa, comedor, transporte gratuito y posibilidades de ascender a categorías mejor pagadas conforme se avanza en la línea de producción.

El líder sindical subrayó que la CTM busca garantizar un modelo laboral sensible y cercano a las necesidades del personal, particularmente porque la mayoría de las solicitantes son mujeres.

"Estamos proponiendo un modelo de trabajo respetuoso de los derechos laborales, digno y con sensibilidad hacia las necesidades de las compañeras. La empresa ha mostrado apertura y coincidimos en que se debe dignificar el trabajo de la maquila en la región", señaló.

Mata agregó que también se analizan condiciones para la inclusión de personas con discapacidad y la creación de espacios de descanso adecuados dentro de la planta.

Actualmente, DUAL opera en una nave provisional, pero en cuanto se entregue la nave definitiva la plantilla podrá crecer de manera gradual. "La empresa inició con 100 personas en capacitación, hoy buscamos llegar a 200 y, en su primera etapa, entre 400 y 800 trabajadores", indicó el dirigente.

Finalmente, Carlos Mata reiteró la invitación a quienes tengan experiencia en costura recta a acudir a las oficinas de la CTM Monclova para registrarse en la bolsa de trabajo, destacando que este proyecto representa una nueva oportunidad de empleo en el ramo textil para la Región Centro de Coahuila.