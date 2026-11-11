Buscan fortalecer industria de la Región Centro con encuentro empresarial

Fortalecer la industria de la Región Centro, impulsar la proveeduría local y ampliar las oportunidades comerciales son los objetivos del Encuentro de Negocios 2026, organizado por Canacintra Monclova, con la participación de más de 70 empresas.

El presidente del organismo, Jorge Mtanous Falco, destacó que la región cuenta con una importante vocación industrial, experiencia en los sectores metalmecánico, manufacturero, de transformación y servicios industriales, además de una fuerza laboral especializada.

Diversificación de la Actividad Productiva

Durante la inauguración, ante autoridades estatales y municipales y representantes empresariales, señaló que las condiciones económicas que ha enfrentado la región hacen necesario diversificar la actividad productiva y fortalecer las capacidades de las empresas establecidas.

Indicó que, mediante el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y los municipios, se busca atraer nuevas oportunidades y lograr que las compañías locales participen en los proyectos que impulsen el desarrollo económico de Coahuila.

Explicó que el encuentro representa una oportunidad para vincular compradores y proveedores, identificar necesidades de las empresas y encontrar soluciones dentro de la propia región, con la intención de convertir los contactos comerciales en contratos.

Oportunidades de Vinculación Empresarial

Durante el primer día de actividades se realizaron conferencias y se instalaron stands empresariales para presentar productos, servicios y capacidades industriales, además de propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias.

Mtanous Falco llamó a los empresarios a aprovechar este espacio para establecer alianzas y demostrar que la industria regional cuenta con capacidad, calidad y competitividad para integrarse a proyectos de mayor alcance.

"Tenemos una importante vocación industrial, que no se nos olvide", expresó.

Añadió que el desarrollo de la región depende de la colaboración entre empresas, sectores productivos, instituciones educativas y autoridades, por lo que Canacintra continuará trabajando para generar alianzas y abrir espacios que permitan fortalecer la industria de la Región Centro.