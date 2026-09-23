Equipos Mineros de Monclova abrirá 80 vacantes para soldadores y paileros

La empresa Equipos Mineros de Monclova (Equimin) abrirá 80 vacantes ante la llegada de un nuevo pedido, por lo que a partir de este jueves la CTM Monclova recibirá solicitudes para contratar a 50 soldadores y 30 paileros.

Carlos Mata López, dirigente de la CTM Monclova, informó que los interesados podrán acudir a las oficinas de la central obrera, ubicadas en el centro de Monclova, para iniciar el proceso de selección. Explicó que se busca personal con experiencia en soldadura, aunque no es indispensable el manejo de un equipo específico, ya que los aspirantes serán sometidos a pruebas de habilidades y exámenes médicos.

Indicó que también se contempla la posibilidad de aceptar reingresos de trabajadores que anteriormente hayan laborado en Equimin. Mata López señaló que las nuevas contrataciones son por un nuevo pedido obtenido por la empresa, por lo que requieren cubrir las vacantes para cumplir con los pedidos y las plazas serán permanentes.

Equimin se dedica a la fabricación de equipos, partes y estructuras que posteriormente son ensamblados en otros lugares, principalmente para actividades relacionadas con el sector minero. El dirigente sindical destacó que el crecimiento de las empresas del ramo metalmecánico está relacionado con la disponibilidad de mano de obra y con la aceptación que tienen sus productos en el mercado internacional.