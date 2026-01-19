Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas organiza la Feria del Tamal 2026

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de promover las tradiciones gastronómicas y fortalecer la identidad cultural del municipio, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas dio a conocer la convocatoria oficial para la Feria del Tamal 2026, uno de los eventos más representativos que reúne el sabor, la creatividad y el legado culinario de las familias cieneguenses.

La Feria del Tamal se llevará a cabo el domingo 01 de febrero de 2026, en el marco de la celebración del Día de la Candelaria, fecha profundamente arraigada en la tradición mexicana y que históricamente ha sido motivo de convivencia comunitaria en Cuatro Ciénegas.

El concurso estará abierto a la participación individual o grupal de personas que acrediten su residencia en el municipio, quienes competirán por los primeros tres lugares, los cuales serán premiados con incentivos económicos en efectivo, como reconocimiento al talento y dedicación de los participantes.

La evaluación se realizará mediante la presentación de un solo tamal por participante, el cual será calificado por un jurado con base en criterios como sabor, aroma, presentación, higiene y el uso de ingredientes tradicionales, buscando resaltar las recetas que conservan la esencia de la cocina cieneguense.

Además del concurso, las y los participantes tendrán la oportunidad de comercializar sus tamales al público a precios accesibles, así como ofrecer bebidas calientes, quedando estrictamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas. El Gobierno Municipal asignará a cada participante un espacio con mesa para su instalación, permitiendo también la promoción directa de sus productos, con el fin de impulsar la economía local y el autoempleo.

Asimismo, empresas, hoteles y restaurantes del municipio podrán sumarse de manera demostrativa, recibiendo un reconocimiento oficial por su contribución a la preservación y difusión de las tradiciones gastronómicas de Cuatro Ciénegas.

Para el adecuado desarrollo del evento, todos los participantes deberán cumplir con las medidas de higiene establecidas, así como mantener limpia el área asignada, garantizando un entorno seguro y ordenado para las familias asistentes.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, las tradiciones y el fortalecimiento del tejido social, consolidando a la Feria del Tamal como un espacio de encuentro, celebración y orgullo para la comunidad.