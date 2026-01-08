Enrique Ayala anuncia el Medio Maratón Cuatro Ciénegas 2024

A principios del mes de febrero se realizará la tercera edición del Medio Maratón de Cuatro Ciénegas, un evento deportivo que no solo promueve la actividad física y el turismo, sino que se distingue por su enfoque social, al ser un evento con causa.

La presentación oficial se llevó a cabo en una rueda de prensa convocada por la Oficina de Convenciones y Visitantes Monclova, encabezada por Enrique Ayala, en conjunto con la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, que preside Luis Gilberto González Arocha, quienes coincidieron en que este evento se ha convertido en un referente en la región Centro-Desierto.

El medio maratón se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, en el que se espera la participación de mil corredores tanto de México como de diferentes partes del mundo.

Esta es una carrera única en su tipo, ya que durante el recorrido, que está dividido en tres categorías de 21, 12 y 5 kilómetros, permite recorrer áreas naturales como Las Playitas, zonas desérticas y otras áreas naturales del municipio, lo que brinda a los corredores una experiencia distinta enmarcada por los paisajes.

Señaló que esta es el tercer año en que se lleva a cabo esta competencia, la cual ha tenido una buena respuesta por corredores de diferentes regiones, y este año se busca mejorar la experiencia. "Creemos que siempre se puede mejorar y estamos trabajando para ofrecer una mejor experiencia a los corredores, hemos ido ajustando y cada vez hemos profesionalizado la competencia".

Se informó que el medio maratón será un evento con causa, en el que se beneficiará de manera directa a niños que se incluyen dentro del programa Plan 20-40, a través del cual se apoyan a cerca de 500 menores, con apoyos alimenticios, en educación y en atención médica.

Los organizadores subrayaron que, aunque se trata de una carrera deportiva, la dimensión de la causa es significativa, ya que permite que el Plan 20-40 continúe fortaleciéndose y ampliando su alcance.

Se informó que el registro está abierto, actualmente se cuenta con cerca de 200 corredores inscritos incluyendo corredores de Nuevo Laredo, Monterrey, Saltillo y Texas, e invita a la población para que se inscriban y participen.