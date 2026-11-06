Manolo Jiménez reconoce a jóvenes de Conalep en Coahuila

Saltillo, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas recibió a las y los jóvenes egresados del Conalep Coahuila que recientemente fueron reconocidos con la Medalla al Mérito Académico por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), al obtener los mejores promedios a nivel nacional de sus respectivas carreras.

"Me dio mucho gusto saludar a los estudiantes coahuilenses del CONALEP que fueron ganadores a nivel nacional del "Mérito Académico Conalep 2026". En el país hay más de 320 mil alumnos en esta institución educativa y solo se entregan 50 medallas por año, y 7 fueron para Coahuila. ¡Qué gran orgullo! ¡Muchas felicidades! Cuenten conmigo siempre para seguir puro pa´delante", destacó el gobernador.

Manolo Jiménez felicitó a los siete alumnos y alumnas de Coahuila que fueron reconocidos entre los mejores a nivel nacional de este sistema al destacar que son orgullo y ejemplo, y les exhortó a seguir siendo ejemplo de inspiración y motivación para miles de jóvenes coahuilenses.

De la misma manera, reconoció a sus familias, maestros, maestras y a todo el personal de sus respectivos planteles, por su acompañamiento al ser parte de estos logros académicos.

"El presente y futuro de Coahuila está en sus jóvenes, y ustedes representan lo mejor que tiene nuestro estado: alumnas y alumnos echados pa´ delante que tienen la convicción de ser mejores día a día, lo que refleja el carácter de las y los coahuilenses", expresó el gobernador Manolo Jiménez.

La Medalla al Mérito Académico es la máxima condecoración otorgada por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) para reconocer la excelencia académica de las personas egresadas del Sistema CONALEP, mediante el otorgamiento de una Medalla al Mérito Académico por cada carrera técnica vigente impartida a nivel nacional.

En esta ocasión se premiaron a 50 estudiantes del sistema Conalep con los mejores promedios en cada una de las diferentes carreras a nivel nacional.

De una matrícula de 326 mil 851 alumnos a nivel nacional, se seleccionaron a 50 alumnos con los mejores promedios, y siete corresponden al Conalep Coahuila.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el pasado 22 de octubre en el Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública, donde las y los jóvenes recibieron de manos del titular de la SEP, Mario Delgado, y del director general de Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, la presea al Mérito Académico.

Además, en este evento de premiación, fue la alumna coahuilense Italia Venecia Saldaña Seturino, del plantel de San Pedro de las Colonias, quien diera el mensaje de agradecimiento a nombre de los 50 galardonados.

Acompañados por Alfio Vega de la Peña, director general de Conalep Coahuila, las y los alumnos galardonados que estuvieron con el gobernador Manolo Jiménez, fueron: Italia Venecia Saldaña Seturino, del plantel de San Pedro de las Colonias; Mariana Lizeth Flores Salazar, de Múzquiz; Jesús Isidro Macias Magallán, de Múzquiz; Ángel Esteban Grimaldo Pérez, de Torreón; Tiffany Giselle Múñoz Pasillas, de Torreón; Johatzin Monserrat Salas Delgado, de San Pedro de las Colonias; Ángel Jesús Martínez Luna, de Saltillo.