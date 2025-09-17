Pedro Alvarado lidera simulacros para reforzar cultura de prevención

El próximo viernes 19 de septiembre, se conmemora el Día Nacional de Protección Civil, recordando el sismo de 1985, por lo que se realizará una serie de simulacros en empresas e instituciones de la región, como parte de las acciones para reforzar la cultura de prevención y la capacitación ante cualquier situación de riesgo.

Pedro Alvarado, director de Protección Civil, mencionó que hasta el momento se tienen programados 7 simulacros en empresas, comercios e instituciones, que han solicitado el apoyo para la realización del ejercicio.

Mencionó que se podría incrementar el número de simulacros ante la solicitud de algunos otros establecimientos, además del simulacro nacional que se realizará el viernes a las 11 de la mañana.

"Ya se están preparando algunos centros de trabajo y capacitadores externos que brindan servicio a diferentes comercios, se han estado mandando oficios con nosotros para que los acompañemos".

El funcionario reconoció que debido a las limitaciones de personal y unidades no podrán estar presentes en todos los simulacros, pero garantizó que en la medida de lo posible acompañarán a los participantes.

Indicó que dentro de los simulacros que se realizarán está la evacuación de inmuebles, la atención de lesionados, primeros auxilios, conatos de incendio y medición de tiempos de respuesta de los cuerpos de emergencia

Son 40 años de la tragedia del terremoto de la Ciudad de México, lo que dejó una huella y la experiencia de que la población tiene que estar preparada para poder actuar ante alguna contingencia.