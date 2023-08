Cumple bloqueo 3 semanas

Bloqueo en los accesos de Altos Hornos de México complican los pagos de los trabajadores, al no tener la empresa un ingreso que le permita cubrir, aunque sea de manera esporádica los pagos.

El día de hoy se cumplen tres semanas desde que un grupo de trabajadores iniciaron con los bloqueos en los accesos de la empresa, impidiendo salida de camiones con materiales para su venta.

Son también tres semanas desde que se realizó el último pago a los trabajadores por parte de la empresa, en donde se les cubrió únicamente el pago de la semana 20, pero son 13 semanas las que les adeudan, sin que se tenga información de un posible pago.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático señaló que los bloqueos únicamente complicaron la situación de los trabajadores, ya que la empresa no cuenta con recursos para realizar el pago a los obreros.

Al no permitir que la empresa continúe con la venta chatarra, o carbón, no se cuenta con un ingreso y al tener las cuentas congeladas, no se puede cubrir los pagos, por lo que durante las últimas tres semanas no se tiene ningún avance.

"La verdad es que esto del bloqueo vino a poner más complicada la situación, la gente ve mal que yo lo diga, pero esa es la realidad de las cosas, AHMSA estaba sacando chatarra, carbón de las minas para pagar nóminas y ahorita la verdad se ha complicado más" así lo indicó.

El Secretario General dijo que cuando se ejerce este tipo de presiones contra una empresa, a los dos o tres días se tiene una solución, si no es así, difícilmente se va a dar, y actualmente no se tiene ninguna respuesta de la empresa.

Mencionó que con esto se demostró que el sindicato no es el responsable, ya que a pesar de que los trabajadores se deslindaron de él, no han tenido ningún resultado, ya que la empresa está no cuenta con recursos.