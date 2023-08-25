Cumple un mes bloqueo de Altos Hornos

Se cumple un mes del bloqueo de los accesos de las entradas a Altos Hornos de México, en donde los trabajadores se mantienen firmes en el movimiento ante la falta de respuesta de la empresa.

El día de ayer se cumplió un mes desde que iniciaron con este movimiento, en el que se han sumado más trabajadores ante la molestia por la falta de pago, donde ya son 15 semanas las que les adeudan a los sindicalizados.

Representantes de los trabajadores que se mantienen en los accesos señalaron que cada vez acuden más obreros, personas que no habían acudido anteriormente de los municipios como Castaños y San Buenaventura, para manifestar su apoyo.

Señalaron que el movimiento sigue fuerte, continúan adelante exigiendo el pago de salarios y prestaciones pendientes, continúan firmes en contra de lo que se esperaba, que conforme pasara el tiempo se cansaran y se retiraran.

Sin embargo reconoció que es un mes en el que no se ha tenido respuesta, ni se ha realizado pago, por lo que ya se analiza la posibilidad de tomar otras acciones, por lo que en estos días se reunirán para acordar si se toman otras acciones, si acuden a México a Monterrey o a otro lugar para ejercer presión.

Agradecieron el apoyo que se ha otorgado por parte de la ciudadanía, quienes han sido parte fundamental para que se mantenga el movimiento con las aportaciones que realizan para la compra de agua, hielo, así como aquellas personas que apoyan con la comida.