Policía de Proximidad sorprende a niño en su cumpleaños

En una muestra de cercanía y compromiso con la comunidad, la Dirección de Seguridad Pública, a través de la Policía de Proximidad, cumplió el deseo de cumpleaños de un niño, convirtiendo una fecha especial en un momento inolvidable tanto para el festejado como para su familia.

Los elementos policiales se organizaron para sorprender al menor, llevándole un obsequio, un balón y un pastel, además de brindarle una experiencia que reflejó la esencia humana de la corporación.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el niño pudo subir a una patrulla, cumpliendo así uno de sus más grandes sueños y mostrando un rostro lleno de ilusión y alegría.

La escena estuvo cargada de sonrisas, aplausos y emoción, dejando ver que más allá del uniforme, las y los policías mantienen un profundo compromiso social y una vocación de servicio que va más allá de la seguridad, fortaleciendo los lazos de confianza con la ciudadanía.

Este gesto, sencillo pero significativo, reafirma el trabajo de la Policía de Proximidad por construir una relación cercana con la comunidad, especialmente con la niñez, demostrando que la seguridad también se construye con empatía, solidaridad y actos que llenan de esperanza el corazón de las familias.