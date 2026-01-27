CECATI 9 Monclova inicia curso de operación de autotransporte

Monclova, Coah.– El Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) número 9 anunció la apertura del curso de Operación de Autotransporte, dirigido a personas interesadas en obtener formación teórica y práctica para el manejo de unidades de carga pesada. La capacitación iniciará el 23 de febrero de 2026 y tendrá una duración de ocho semanas, con clases de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

El curso está dirigido a aspirantes sin experiencia que busquen obtener la licencia federal tipo B, requerida para el autotransporte federal y transporte privado de carga general en tractocamión quinta rueda. Como parte de los beneficios, los participantes recibirán constancias con valor curricular emitidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), además de capacitación práctica en patio de maniobras.

El costo total del curso es de 4,800 pesos, sin embargo, los interesados podrán separar su lugar del 3 al 9 de febrero con un pago de 1,000 pesos y obtener una beca por CANACAR; en caso de ser seleccionados, solo deberán cubrir 1,600 pesos. La institución informó que el cupo es limitado y que se cuenta con bolsa de trabajo para los egresados.

Entre los requisitos se solicita presentar dos copias de acta de nacimiento, CURP, RFC, comprobante del último grado de estudios, comprobante de domicilio, identificación oficial, dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro y licencia de conducir. Asimismo, es indispensable saber leer y escribir, tener mínimo 18 años de edad y saber manejar vehículo estándar. Para mayores informes, los interesados pueden acudir directamente al CECATI 9 o comunicarse a los teléfonos proporcionados por la institución.