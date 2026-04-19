Mavi Sosa inicia programa de formación para mujeres en Monclova

Más de 400 mujeres comenzaron este mes de abril su proceso de formación dentro del programa "Mujeres al Siguiente Nivel", una iniciativa impulsada por el DIF Monclova que busca fortalecer el desarrollo personal y económico de las participantes a través de distintos cursos gratuitos.

Durante el arranque del primer módulo, la presidenta del DIF, Mavi Sosa, dio la bienvenida a las asistentes, a quienes motivó a aprovechar este espacio como una oportunidad de crecimiento integral. "Será un espacio para aprender, crecer, convivir... pero, sobre todo, para creer en ti. Y esto apenas empieza", expresó.

El programa está diseñado para brindar herramientas prácticas que permitan a las mujeres emprender o adquirir nuevas habilidades, al tiempo que se fomenta la confianza y el trabajo en comunidad.

Entre los cursos que se estarán impartiendo destacan postres fríos, repostería, globos, resina de curado UV, pastelería, elaboración de piñatas, así como depilación y diseño de ceja.

Las capacitaciones se desarrollarán en distintas sedes, como Casa Meced, DIF Monclova, CEDIF Norte y Sur, así como en la Instancia de la Mujer, con el objetivo de facilitar el acceso a más beneficiarias.

Autoridades destacaron que el programa estará disponible durante todo el año, por lo que aún hay oportunidad de integrarse en los próximos meses.

Finalmente, reiteraron la invitación a las mujeres de Monclova a sumarse a esta iniciativa, recordando que todos los cursos son completamente gratuitos y forman parte de una estrategia para impulsar su autonomía y crecimiento personal.