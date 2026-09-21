Joven fallece en Múzquiz tras disparo

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, determinó que Oliver Jordán, habitante del municipio de Múzquiz, falleció a consecuencia de una lesión provocada por arma de fuego, informó el delegado Diego Garduño Guzmán.

El funcionario señaló que, de acuerdo con los resultados de la necropsia de ley, la causa de muerte fue laceración cerebral con traumatismo craneoencefálico.

Garduño Guzmán indicó que, una vez concluidas las diligencias correspondientes, el cuerpo fue entregado a sus familiares para que le brindaran cristiana sepultura.

Como se informó, los hechos ocurrieron el pasado sábado por la tarde, sobre un camino que conduce hacia la colonia Las Argentinas, donde residía el ahora occiso.

En el lugar, elementos de la autoridad localizaron una camioneta y a un hombre sin vida, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

El delegado de la Fiscalía señaló que, hasta el momento, no se ha determinado qué llevó al fallecido a tomar la decisión de quitarse la vida, por lo que las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.