Inversión de 40 millones en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- Tras el anuncio de una inversión de 40 millones de pesos para obras en San Juan de Sabinas, recursos destinados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante su visita al municipio, el alcalde Óscar Ríos Ramírez informó que serán destinados principalmente a trabajos de recarpeteo.

El edil detalló que entre las vialidades contempladas se encuentran la Chapultepec, en La Misión; la avenida Reforma, Rubén Blanco y calle Futura, además del bulevar que va desde la base de Bomberos hasta el CEDIS de Nueva Rosita en los cuatro carriles.

El alcalde agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y destacó la coordinación que, dijo, existe entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para atender las necesidades de la población.

Añadió que para 2027 se contempla llevar alumbrado al poblado Paso del Coyote, con el propósito de contar con iluminación durante las noches. "Lo que tratamos es que haya seguridad y alumbrado", señaló.

Finalmente, Ríos Ramírez indicó que otro de los objetivos es adquirir un camión recolector de basura y una retroexcavadora, maquinaria que consideró necesaria para fortalecer los trabajos y obras en beneficio de la ciudadanía.