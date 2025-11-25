Custodia del bebé abandonado en lote baldío se complica por vulneraciones familiares

Tras las primeras investigaciones a la familia del bebé de tres meses que fue abandonado en un lote baldío, la Procuraduría de los Niños, Niñas y de la Familia detectó una serie de vulneraciones que impiden, por el momento, que el menor sea entregado a una familia de apoyo.

Aunque la madre y abuelos maternos se presentaron el pasado lunes ante la autoridad para pedir la custodia del menor, surgieron situaciones que obligan a mantener el resguardo del niño mientras continúa el protocolo de evaluación.

La subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera, informó que el menor ya fue registrado, garantizando el derecho del menor a la identidad, y se inició el protocolo de investigación del entorno familiar. Comentó que el pasado lunes acudió la madre del menor y abuelos maternos para solicitar que se les otorgue la custodia del niño, lo cual se determinará tras concluir la investigación de campo.

Indicó que el menor continúa bajo la medida de resguardo, esto hasta que se concluya con la investigación, sobre todo tras detectar una serie de situaciones que representen un tema de vulneraciones. De inicio se practicó un antidoping a la madre, que dio positivo por el consumo de alguna droga, lo que impide considerarla como cuidadora del pequeño en este momento, además de que tiene otros tres hijos que no viven con ella.

Señaló que la familia materna, que buscan ser reconocidos como red de apoyo, enfrentan limitaciones importantes, al ser quienes se hacen cargo de los tres hijos mayores, por lo que se estará revisando las condiciones en las que viven. "Tenemos que evaluar la capacidad de los abuelos para mantener a cuatro nietos, porque ya es gente mayor que se hace cargo de tres nietos y la mamá no puede vivir ahí por el tema del consumo de sustancias, son muchas cosas que tenemos que verificar muy bien y sí toma tiempo".

Durante su comparecencia, los propios abuelos reconocieron que la madre de los menores ha mantenido conductas de abandono respecto a sus otros hijos, una situación que deberá valorar la dependencia cuidadosamente antes de definir una medida de restitución con la familia de apoyo. Por ahora, el bebé permanecerá bajo medida especial de protección mientras continúan las entrevistas, estudios sociales y visitas domiciliarias que determinarán si la familia materna es apta o si se debe buscar otra alternativa.