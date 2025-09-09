Confirmada entrega de menor a padre por Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia confirmó que la entrega de la menor Soeli Vite Velázquez, ocurrida el lunes en una primaria de la colonia Independencia, se realizó en cumplimiento a una orden emitida por un juez familiar.

De acuerdo con la dependencia, la resolución judicial otorgó la guarda y custodia de la niña a su padre, Alejandro Vite, por lo que elementos de la policía lo acompañaron al plantel para concretar el procedimiento de restitución de derechos.

La subprocuradora de la PRONNIF, Martha Herrera Ramírez, explicó que se trató de un acto legal mandatado por el Poder Judicial, por lo que se entregó a la menor al padre quien tiene la custodia legal.

"Se giró una orden por un juez familiar del Distrito Judicial de Monclova, en el que precisa a la Procuradora Municipal de Castaños que hiciera el acompañamiento a la actuaria del juzgado para dar cumplimiento al proveído de una sentencia, en la cual se determinaba que la guarda y custodia la debería tener el papá de la niña y que debe haber una restitución de la niña al padre".

Agregó que no se trató más que de dar cumplimiento a la orden de un juez que se giró por los oficios correspondientes y en la que se contó con el acompañamiento de las autoridades correspondientes.

La funcionaria enfatizó que el procedimiento se apegó a la legalidad y la intervención de la policía respondió únicamente a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la resolución judicial.