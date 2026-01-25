Bajas temperaturas obligan a suspender clases en Coahuila este lunes

Debido a las bajas temperaturas registradas durante el pasado fin de semana por la entrada del frente frío número 30, la Secretaría de Educación suspenderá clases presenciales este lunes 26 de enero en las regiones Centro-Desierto, Carbonífera y Norte, consideradas las más afectadas por la actual onda gélida.

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Educación dio a conocer la medida que se aplicará en los planteles educativos, con el fin de reducir los riesgos ante las condiciones climatológicas adversas.

Se informó que la decisión se tomó ante el reporte de Protección Civil, en la que se indica la llegada de una nueva masa de aire polar a diversas regiones del estado, considerando los riesgos que se puedan presentar.

Con esto se informa que de manera oficial se suspenden las clases principalmente en centro y norte del estado, mientras que en la región Sureste y Laguna únicamente se recorrerá una hora el ingreso de los estudiantes.

En la región Centro son cerca de 75 mil alumnos de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, y 5 mil docentes, reiterando que de manera definitiva se suspenderán clases en estas regiones.

La Secretaría subrayó que estas acciones tienen como finalidad salvaguardar el bienestar físico del alumnado, padres de familia, así como del personal docente, administrativo y de apoyo, ante las bajas temperaturas que se esperan en las primeras horas del día.

En el caso de las escuelas particulares, se informó que cada institución aplicará sus propios criterios, manteniendo comunicación directa con alumnos y padres de familia.