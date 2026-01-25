Albergues temporales en Múzquiz protegen a adultos mayores del frío

Albergues temporales en Múzquiz

Ante las bajas temperaturas que se han registrado en la región, el Ayuntamiento de Múzquiz habilitó albergues temporales para brindar atención a las personas más vulnerables. En las últimas horas, dos adultos mayores fueron trasladados a estos espacios, donde recibieron asistencia inmediata para protegerse de las inclemencias del clima, entre ellos al señor Benito Moreno Contreras de 71 años.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el director de Protección Civil, Ingeniero Víctor Guajardo Loo, los adultos mayores fueron atendidos con comida caliente, cobijas y un lugar seguro donde pasar la noche. La medida busca garantizar que ningún ciudadano quede expuesto a riesgos derivados de las bajas temperaturas que afectan a la zona. El funcionario destacó que el operativo de apoyo se mantiene activo en distintos sectores del municipio, con el propósito de identificar a quienes pudieran encontrarse en situación de calle o sin recursos para enfrentar el frío.

Vigilancia y monitoreo en Múzquiz

La coordinación interinstitucional ha sido clave para dar respuesta oportuna a estas emergencias. En estas labores participan elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, bajo la dirección de José Ponce Sánchez, quienes realizan recorridos de vigilancia y monitoreo en colonias y áreas públicas. Su objetivo es detectar casos de extrema vulnerabilidad y canalizar a las personas hacia los refugios habilitados. Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para que, en caso de conocer a alguien en riesgo por las condiciones climáticas, lo reporten de inmediato a Protección Civil. Con estas acciones, Múzquiz busca reforzar la solidaridad comunitaria y garantizar la seguridad de quienes más lo necesitan durante la temporada invernal.