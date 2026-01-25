Continuará el HG servicios médicos

NUEVA ROSITA, COAH.- A pesar de las inclemencias del tiempo ocasionadas por la masa de aire polar que afecta a la región, el Hospital General de Nueva Rosita mantuvo de manera normal sus servicios de consulta en diversas especialidades, garantizando atención oportuna a la población. Desde temprana hora del domingo, pacientes citados en el área de traumatología acudieron puntualmente a sus consultas, mostrando compromiso con su salud y confianza en el servicio hospitalario.

El especialista asignado también se presentó en tiempo y forma, demostrando profesionalismo y responsabilidad frente a las condiciones adversas del clima. La puntualidad tanto de los pacientes como del personal médico reflejó la importancia de mantener la continuidad en la atención, incluso en jornadas complicadas por las bajas temperaturas.

Este esfuerzo permitió que los servicios se desarrollaran sin contratiempos, fortaleciendo la confianza de la comunidad en su hospital. Los usuarios expresaron su agradecimiento por la disposición del personal de salud, destacando la actitud amable y cálida con la que fueron atendidos. En medio de un ambiente marcado por el frío extremo, la atención humana y cercana se convirtió en un factor clave para brindar tranquilidad a quienes acudieron al nosocomio.

De esta manera, el Hospital General de Nueva Rosita reafirma su compromiso de servicio con la población, asegurando que, aun frente a condiciones climatológicas adversas, la atención médica se mantiene como prioridad. La institución continúa trabajando para garantizar que cada paciente reciba un trato digno y profesional, fortaleciendo el vínculo de confianza con la comunidad.