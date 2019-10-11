Dan de alta a golpeado

Gerardo Alejandro Armendáriz Orozco fue dado de alta del Hospital Amparo Pape de Benavides, luego que el cuerpo médico confirmara su buen estado de salud, el joven solo estaba poli contundido y tenía una herida en su cabeza que requirió de suturas.

"Se fue con recomendaciones generales y vigilancia estrecha en su casa", Ángel Cruz García.

El director del hospital, Ángel Cruz García revisó el diario de Urgencias donde se escribe el censo de los pacientes que ingresan y egresan el área. Alejandro ingresó el 9 de octubre a las dos de la mañana y tenía su cuerpo poli contundido, llegó con herida en la cabeza la cual se suturó y ese mismo día lo dieron de alta.

“No hubo la necesidad que pasara hospitalización, salió con recomendaciones generales y cuándo debe venir para que le retiren los puntos, revisar que no presente alteraciones neurológicas y tener una vigilancia estrecha en su domicilio”

El doctor mencionó, de haber sido herida por navaja como se manejó de primera información, era obligación del hospital el notificar al Ministerio Público, quien será el encargado de realizar las investigaciones y el origen del tipo de lesiones, es se hace regularmente por las trabajadoras del nosocomio.