Arranca Buen Fin en la Región Centro

Con descuentos de entre 20 y 80 %, arrancó El Buen Fin en Monclova y la Región Centro, donde el sector comercial espera incrementar sus ventas durante los cinco días de promociones y alcanzar una recuperación económica.

Oscar Mario Medina Martínez, representante de la CONCANACO en Coahuila, destacó la buena respuesta de los comerciantes para sumarse a esta campaña, aunque aún no se cuenta con una cifra precisa de los establecimientos participantes.

Hizo un llamado a los negocios a ofrecer descuentos reales y promociones atractivas que representen un beneficio para los consumidores y fortalezcan la confianza en esta iniciativa comercial.

Asimismo, convocó a la población a comparar precios y realizar compras responsables, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades económicas, además de aprovechar las ofertas disponibles durante esta jornada.

Medina Martínez reconoció el respaldo de las corporaciones de seguridad que mantienen un operativo de vigilancia los cinco días de actividad para brindar protección a comerciantes, trabajadores y consumidores.

Acciones de la autoridad

Respecto a otras campañas comerciales que se desarrollan de manera paralela, como El Fin Irresistible, consideró que no representan una afectación para El Buen Fin, pues el objetivo es impulsar el movimiento económico y fortalecer la reactivación del comercio local.

El representante de CONCANACO manifestó su expectativa de que esta edición permita una recuperación del sector comercial en la región Centro, mediante una mayor afluencia de consumidores y un incremento en las ventas.