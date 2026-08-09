Coahuila: Servicios Primarios identifican 18 predios baldíos abandonados

El Ayuntamiento irá contra propietarios de predios baldíos abandonados que se han convertido en tiraderos clandestinos de basura. Reginaldo Rodríguez, director de Servicios Primarios, señaló que hasta el momento han identificado 18 lotes con problemas de maleza y acumulación de desechos.

Rodríguez explicó que Servicios Primarios trabaja en una iniciativa para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes en los terrenos que permanecen sin atención, limpieza o seguimiento por parte de sus propietarios. Advirtió que el abandono de estos espacios propicia que sean utilizados como puntos clandestinos para depositar basura y otro tipo de desechos.

De acuerdo con el funcionario, los nuevos lineamientos del Reglamento de Servicios Primarios permitirán al Municipio intervenir en estos casos, en coordinación con Catastro y Sindicato Municipal, además de atender reportes y solicitudes de los ciudadanos. Rodríguez aclaró que todavía no existe un inventario completo de los predios en estas condiciones, por lo que continúan trabajando con Catastro y Sindicato para integrar el registro y establecer el procedimiento de atención.

La primera etapa contempla notificar a los propietarios cuando sea posible localizarlos y otorgarles un plazo suficiente para que atiendan la solicitud del Municipio y realicen la limpieza correspondiente. En caso de que los propietarios no atiendan la notificación dentro del plazo establecido, se procederá con los trámites administrativos correspondientes, explicó el director de Servicios Primarios. Hasta ahora, agregó, se tienen identificados alrededor de 18 predios en los que se ha trabajado durante las últimas semanas, principalmente a solicitud de ciudadanos.

Estos trabajos se realizan en coordinación con Ecología, Catastro y Sindicato Municipal, mientras se avanza en la identificación de propietarios y en las notificaciones correspondientes.