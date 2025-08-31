Daños millonarios por ebrios al volante

Hasta 20 mil pesos ascienden los daños que causan los ebrios al volante a la infraestructura del municipio, informó Ciro Joel de los Santos Palomo, titular del área Jurídica.

Tan solo en el mes de agosto se registraron cinco siniestros en los que resultaron afectados bienes municipales como luminarias, arbotantes, banquetas, cordones y muros de concreto conocidos como "ballenas" en los puentes.

De los cinco casos, tres ya fueron resueltos: uno con un pago de 2 mil 500 pesos, otro por mil 650 pesos y un tercero que ascendió a 19 mil 800 pesos. Los dos restantes se encuentran en proceso de evaluación por parte del área de Obras Públicas, aunque los responsables ya manifestaron su intención de cubrir los daños.

"Normalmente estos incidentes ocurren durante el fin de semana, cuando las personas regresan de alguna fiesta bajo los influjos del alcohol. Resulta extraordinario que se den por falla mecánica; la mayoría es por falta de precaución y conducir en estado inconveniente", señaló De los Santos.

El procedimiento consiste en que el área Jurídica solicita a Obras Públicas el avalúo de los daños, y con ese documento los responsables acuden a la ventanilla de ingresos a cubrir el costo de las reparaciones.

Hasta ahora, no se han presentado casos de personas que se nieguen a pagar; sin embargo, en caso de incumplimiento, el asunto se turna a la Fiscalía del Estado para integrar una carpeta de investigación y garantizar que se repare el daño al patrimonio municipal.

Con estas acciones, el municipio busca no solo recuperar el costo de los daños, sino también generar conciencia sobre la responsabilidad de no manejar bajo los efectos del alcohol.