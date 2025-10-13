Conductor vinculado a proceso por ignorar semáforo en rojo

Un conductor que presuntamente manejaba a exceso de velocidad e ignoró un semáforo en rojo fue vinculado a proceso por el delito de daños dolosos en cuantía mayor, dentro de la causa penal 982/2025, luego de provocar la pérdida total del vehículo de una mujer, con daños valuados en 220 mil pesos.

En la continuación de la audiencia, presidida en el Centro de Justicia Penal, estuvieron presentes la abogada Lucero Ortiz, asesora jurídica de la víctima identificada como Karla N, así como el Ministerio Público y la defensa del imputado Jared Imanol N, quien decidió no rendir declaración ante el juez.

De acuerdo con los datos de prueba, entre ellos el informe policial homologado, los hechos ocurrieron el 7 de junio de 2025, alrededor de las 22:30 horas, cuando el acusado conducía sin precaución y a exceso de velocidad, sin respetar el semáforo en rojo, impactándose contra el automóvil de la víctima.

El golpe fue de tal magnitud que el vehículo resultó con daños superiores al 50 % de su valor, lo que llevó a su pérdida total.

El juez no impuso medidas cautelares y fijó un plazo de investigación complementaria de dos meses. La audiencia se retomará el próximo 13 de diciembre, fecha en la que podría avanzarse hacia una salida alterna, como la reparación del daño, o bien, hacia la etapa de juicio oral.