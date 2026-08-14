Robo de cableado en planteles educativos de la Región Centro

A dos semanas del regreso a clases, autoridades educativas reportan un solo caso de robo de cableado en planteles de la Región Centro; sin embargo, será a partir del próximo lunes cuando se conozca el panorama real de las escuelas.

Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos, informó que hasta el momento únicamente se cuenta con un reporte especial relacionado con daños y robos en planteles, aunque no descartó que surjan nuevos casos cuando los directivos regresen a las escuelas.

Explicó que en una escuela de la colonia Colinas de Santiago, identificada como Evangelina, se registró hace aproximadamente tres días un ingreso al plantel, donde los responsables ocasionaron daños en algunas puertas, pero no sustrajeron cableado ni otros objetos. "Fue hace como tres días. No se llevaron nada, nada más daños materiales de puerta", señaló.

González estimó que los daños ascienden a entre mil y 1,500 pesos, principalmente por afectaciones en las manivelas y puertas del plantel.

Destacó la coordinación con Seguridad Pública y la colaboración de los vecinos, quienes han contribuido a reportar oportunamente cualquier situación sospechosa. "Donde hacen el reporte, al siguiente día estamos agarrando por ahí a los amantes de lo ajeno", afirmó.

El funcionario explicó que, ante cada caso, se aplica el protocolo correspondiente, que contempla la presentación de la denuncia y su canalización ante las autoridades.

Los directivos regresarán el próximo lunes 17 de agosto; los docentes se reincorporarán el 24 de agosto y los alumnos iniciarán clases el 31 de agosto. Será con el regreso de los directivos cuando se podrá determinar si existen más afectaciones o robos en los planteles de la Región Centro.