Tormenta en Monclova: daños materiales y vehículos varados

La tormenta registrada la tarde del miércoles dejó daños materiales, viviendas inundadas y vehículos varados en distintos sectores de Monclova, aunque no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas, informó el director de Protección Civil, Pedro Alvarado.

El funcionario señaló que las labores de atención se concentraron en domicilios donde ingresó agua y en el retiro de vehículos afectados por las corrientes, con el apoyo de Bomberos, Obras Públicas, Servicios Primarios y Seguridad Pública. "Afortunadamente no tuvimos lesionados ni pérdidas humanas; solamente algunos daños materiales", destacó.

Precisó que, a diferencia de la tormenta anterior, en esta ocasión no se registraron daños ocasionados por el viento, por lo que no hubo caída de árboles, postes ni afectaciones al tendido eléctrico.

Alvarado explicó que la coordinación entre las distintas dependencias municipales permitió atender de manera oportuna las emergencias, además de implementar cierres preventivos de vialidades en sectores como la colonia Petrolera, la avenida Huemac y otros puntos con riesgo de inundación.

Indicó que estas acciones buscan evitar que el oleaje provocado por el paso de vehículos introduzca agua a las viviendas, así como prevenir que automovilistas queden atrapados en zonas de riesgo.

Durante la contingencia, tres vehículos fueron arrastrados por la corriente en el arroyo. Aclaró que las unidades se encontraban estacionadas a la orilla del cauce y no eran conducidas al momento del incidente. Asimismo, otro vehículo cayó en una alcantarilla cuya tapa fue removida por la fuerza del agua, mientras que al menos tres automóviles más fueron retirados de vialidades donde quedaron varados tras apagarse.

Llovió 40 minutos; se acumuló 19.3 mm. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la precipitación acumulada fue de 19.3 milímetros. Sin embargo, el director de Protección Civil explicó que las principales afectaciones fueron provocadas por el escurrimiento proveniente del Cerro del Mercado, el Cerro de La Gloria y la zona de Castaños, donde la lluvia inició antes y con mayor intensidad.

La lluvia más intensa tuvo una duración aproximada de entre 30 y 40 minutos, aunque posteriormente continuaron precipitaciones ligeras.

Alvarado informó que el pronóstico contempla chubascos durante la tarde de este jueves y lluvias aisladas durante el resto de la semana, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos emitidos por Protección Civil, Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional.

Hasta el cierre de la jornada, Protección Civil había atendido más de 15 reportes, aunque el número definitivo permanecía en actualización debido a que continuaban los recorridos de inspección y las labores de limpieza.