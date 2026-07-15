Ramiro "N" enfrentaría hasta 70 años de prisión

La Fiscalía General del Estado (FGE) se mantiene a la espera de que las autoridades de Estados Unidos concluyan los trámites administrativos para entregar a México a Ramiro N, presunto responsable del feminicidio de Silvia Aracely, con el fin de ejecutar la orden de aprehensión e iniciar el proceso penal en Monclova.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que el imputado permanece bajo resguardo de las autoridades estadounidenses, tal como lo dio a conocer previamente el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

Explicó que será hasta que concluyan los procedimientos legales del lado estadounidense cuando el presunto responsable pueda ser entregado a las autoridades mexicanas. "Hay que esperar a que se realice el trámite que corresponde del lado de Estados Unidos y, una vez que ese trámite concluya, estaremos esperando a la persona para ejecutarle la orden de aprehensión", señaló.

Lazo Chapa precisó que, una vez concretada la entrega, la Fiscalía cumplimentará la orden de aprehensión librada por un juez para dar inicio formal al proceso penal en Monclova.

El funcionario indicó que, por el momento, no existe una fecha estimada para el traslado del imputado a México, ya que los tiempos dependen exclusivamente de las autoridades estadounidenses.

Respecto al acompañamiento a las víctimas indirectas, informó que la Fiscalía ya mantiene comunicación con la familia de Silvia Aracely y continuará brindándole información sobre el avance de la carpeta de investigación. "Ya estamos en pláticas con la familia. De hecho, tengo una cita con ellas para darles la explicación oportuna de todo lo que conlleva la carpeta de investigación y la cuestión jurídica", expresó.

Finalmente, el delegado recordó que el delito de feminicidio contempla una pena máxima de 70 años de prisión, en caso de que el imputado sea declarado culpable.