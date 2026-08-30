El IMSS refuerza acciones contra el dengue en septiembre: recomendaciones

Durante el mes de septiembre, el sector salud reforzará las acciones para prevenir el aumento de los casos de dengue, debido a que en este periodo se incrementa el riesgo por la temporada de lluvias.

Representantes del Seguro Social hicieron un llamado a la población a mantener las medidas preventivas en el hogar para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

El médico epidemiólogo Darío Maximino Ricardez destacó que una de las principales acciones consiste en mantener limpios de cacharros patios, azoteas y jardines, con el propósito de evitar la acumulación de agua que permite la reproducción del mosquito transmisor.

Explicó que los síntomas pueden manifestarse hasta 14 días después de la picadura y afectar a personas de todas las edades, aunque pidió extremar precauciones cuando en los hogares haya menores de edad y adultos mayores.

Entre las manifestaciones más comunes del dengue se encuentran fiebre, dolor intenso de cabeza, así como dolor muscular y articular, náuseas, vómito, ronchas y comezón; en los casos graves pueden presentarse hemorragias y moretones.

Ante la presencia de estos síntomas, recomendó acudir de manera inmediata a recibir atención médica y evitar la automedicación, ya que puede complicar el estado de salud.

También recomendó instalar mosquiteros en puertas y ventanas, utilizar repelente y vestir ropa ligera que cubra brazos y piernas para reducir el riesgo de picaduras.