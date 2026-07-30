CIRT Coahuila alza la voz contra regulación de telecomunicaciones

La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) participará en la consulta pública sobre la iniciativa de regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, donde presentará observaciones para manifestar su rechazo a las disposiciones que, considera, representan un riesgo para la libertad de expresión.

El presidente de la CIRT Delegación Coahuila, David Aguillón Rosales, informó que el organismo seguirá la ruta institucional antes de que la propuesta sea sometida al proceso legislativo. "Vamos a llevar nuestras propuestas a esta consulta. Vamos a inconformarnos en lo que no estamos de acuerdo y vamos a alzar la voz en cada una de las concesiones afiliadas a lo largo y ancho del país", señaló.

Aguillón Rosales consideró que aún existe la posibilidad de modificar la iniciativa, al afirmar que diversos sectores del país han manifestado su rechazo al proyecto. "Creo que hay un dejo de esperanza porque se han levantado todas las voces del país para reclamar por esto. Se puede echar atrás si realmente seguimos empujando en ese sentido", expresó.

El dirigente de la CIRT sostuvo que el organismo permanecerá atento al desarrollo del proceso legislativo y a las decisiones que adopten las autoridades federales.

Durante la entrevista, calificó la propuesta como un intento de censura y cuestionó la autonomía de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones al señalar que los lineamientos fueron presentados por la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Asimismo, aseguró que los concesionarios de radio y televisión mantienen una relación directa con sus audiencias y afirmó que la iniciativa no busca proteger sus derechos, sino limitar las críticas hacia las autoridades.

Aguillón Rosales advirtió que la libertad de expresión es un derecho conquistado durante décadas y llamó a preservar los espacios de comunicación independientes.