Audiencia de David N por abigeato agravado se difiere en Coahuila

La audiencia de vinculación a proceso en contra de David N, señalado como uno de los principales responsables de robo de ganado que afectó a productores de los municipios de Ocampo y Cuatro Ciénegas, fue diferida luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término para definir su situación jurídica.

Marco Antonio Rodríguez Galaz, presidente de la Asociación Ganadera, informó que la audiencia se llevó a cabo este lunes, dentro del proceso que se sigue por el delito de abigeato en modalidad agravada.

De acuerdo con los datos expuestos durante la audiencia, el imputado enfrenta acusaciones por el delito de abigeato agravado al haberse cometido presuntamente en despoblado, en perjuicio del productor Manuel González Felan, conforme a lo establecido en la Ley de Ganadería para el Estado.

Durante la audiencia, el Ministerio Público formuló la imputación correspondiente contra David N, quien es señalado como copartícipe mediante ayuda previa en la comisión del delito. Sin embargo, tras la exposición de los cargos, la defensa del acusado ejerció su derecho a solicitar la ampliación del plazo constitucional, por lo que el juez fijó para el próximo 19 de junio se continuará la audiencia.

Dentro del desarrollo de la audiencia también se pidió auxilio judicial para girar un oficio al Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), con el objetivo de recabar información relacionada con la investigación. Asimismo, precisó que en esta etapa procesal no fueron solicitadas medidas cautelares en contra del imputado debido a la existencia de un juicio de amparo, por lo que será en la próxima audiencia cuando se determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los hechos que se le atribuyen.