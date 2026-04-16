DeAcero amplía su planta en Ramos Arizpe: Beneficios para la industria local

El proyecto de expansión de DeAcero en su planta de Ramos Arizpe abre oportunidades para la industria de la región Centro, al generar una mayor disponibilidad para la compra de acero que se requiere para los procesos de producción y la posibilidad de acceder a nuevos contratos.

Luego de que se anunció la nueva inversión en la planta DeAcero con lo que se pretende alcanzar los niveles de producción que anteriormente manejaba AHMSA y colocar a la empresa como una de las principales productoras a nivel nacional, Jorge Mtanous Falco, Presidente de Canacintra, descartó que el crecimiento de la acerera represente competencia negativa para los industriales locales.

Señaló que esta inversión responde a la necesidad del mercado, en donde actualmente hay escasez de acero, tras el cierre de Altos Hornos de México, lo que obliga a las empresas locales a comprar acero en Estados Unidos, ante la escasez que existe en el país, elevando con esto, los costos de producción.

"El acero de importación se ha encarecido, y lo que nos conviene es fabricarlo aquí, pero las toneladas que se producen actualmente en México no alcanza para cubrir el consumo nacional".

Mtanous Falco consideró que el incremento en la producción en Ramos Arizpe permitirá a los industriales contar con mayor oferta del insumo, lo que facilitará las condiciones de compra.

Por otro lado, el crecimiento de la empresa también beneficia a talleres y proveedores de la localidad, en donde diversas empresas participan en la fabricación de piezas, estructuras y refacciones para la planta DeAcero.

"Hay talleres que ya son proveedores en Saltillo, fabrican rodillos, estructuras, refacciones, esto gracias a la experiencia que se tiene de trabajar por años en AHMSA".

En ese sentido, destacó que la expansión representa una alternativa ante la falta de actividad en el sector metalmecánico de la región Centro, donde actualmente muchos talleres operan por debajo de su capacidad.