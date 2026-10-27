Coahuila: Aseguran 40 kilos de droga en operativos de seguridad

Autoridades estatales han asegurado cerca de 40 kilos de droga en la región Centro de Coahuila, donde Monclova, Frontera y Castaños concentran los principales decomisos, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado.

Everardo Lazo Chapa mencionó que estos aseguramientos forman parte de operativos coordinados entre policías municipales, estatales y federales, que permitieron que en la última semana se decomisaran entre 20 y 30 kilos de cristal y marihuana en acciones que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

El delegado estimó que los aseguramientos en la región Centro representan entre 10 y 15 por ciento del total del estado, donde los municipios de Torreón y Saltillo concentran la mayor cantidad debido a que tienen mayor población.

En la región, la droga asegurada corresponde principalmente a marihuana, aunque también se han registrado decomisos de cocaína y cristal, precisó el funcionario.

Explicó que las acciones derivan de reportes ciudadanos y labores de inteligencia policial para identificar puntos de venta, reunir información y realizar cateos.

Respecto al origen de los narcóticos, señaló que son trasladados desde otras entidades por personas que los distribuyen en la región. De acuerdo con la información que tiene, los casos corresponden principalmente a vendedores independientes.