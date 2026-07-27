Empresarios exigen sanciones tras decomiso de combustible en Reynosa

Tras el decomiso de combustible que se dio el pasado fin de semana en Reynosa, Tamaulipas, empresarios gasolineros exigieron a las autoridades federales aplicar sanciones ejemplares a todos los participantes y ampliar la investigación a la red de distribución y comercialización del hidrocarburo.

Empresarios locales señalaron que el reciente aseguramiento refleja una buena coordinación entre las corporaciones de seguridad y destacaron que en Coahuila no se permite la operación de este tipo de actividades ilícitas.

Señalaron que, además del aseguramiento de una pipa con diésel detectada el pasado fin de semana en el estado, es indispensable investigar el origen del combustible, la propiedad de la unidad, el destino de la carga y quién sería el comprador final.

"No sabemos cuántas veces ha ocurrido eso ni cuántas pipas han realizado esos traslados, pero hoy existe una unidad asegurada y una persona detenida, a partir de eso se puede integrar una carpeta de investigación para conocer los detalles de la operación".

Mencionaron que mientras las investigaciones no alcancen a quienes adquieren y distribuyen el combustible, el huachicoleo continuará afectando tanto a la seguridad como a la competencia en el mercado formal.

Y es que mencionaron que esta actividad coloca en desventaja a las empresas que cumplen con las disposiciones fiscales y regulatorias para la venta de combustibles.

"Son temas muy delicados que deben investigarse para evitar que se expandan, en Coahuila se mantiene una estrategia de combate a la delincuencia que permite preservar las condiciones de seguridad", indicaron.