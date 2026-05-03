Defensa de Elisa N apela vinculación a proceso por robo en Casa Edith de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La defensa de Elisa N, exempleada de la tienda Casa Edith vinculada a proceso por presunto robo con abuso de confianza, denunció presuntas irregularidades en los videos presentados como prueba por la parte acusadora, asegurando que pudieron haber sido manipulados antes de llegar a manos de la Fiscalía.

El abogado Gerardo Alvarado Peña afirmó que las grabaciones muestran inconsistencias importantes y que la cadena de custodia pudo haber sido violentada desde el inicio, ya que los videos no fueron asegurados directamente por la autoridad investigadora, sino que primero pasaron por el asesor jurídico de la parte denunciante.

"No sabemos si los manipularon o no, porque los cortan, los pegan, los cortan, los pegan", declaró el litigante, al señalar que lo correcto habría sido que la Fiscalía acudiera directamente a la empresa para recoger el material original.

Explicó que en el video principal únicamente se observa a Elisa tomando dinero y colocándolo cerca de una computadora; sin embargo, aseguró que justo en el momento en que presuntamente entrega el efectivo a la Gerente Victoria y en ese momento causalmente, la grabación se interrumpe.

La defensa insistió en que en ningún momento se aprecia que Elisa se haya guardado el dinero ni que éste haya salido del establecimiento, por lo que rechazan totalmente la acusación de robo. Incluso, sostuvo que dentro de la propia carpeta de investigación se establece que el efectivo nunca abandonó la tienda.

El caso, que inicialmente involucraba señalamientos por un supuesto faltante de hasta 2.9 millones de pesos, ahora se centra también en la validez de las pruebas presentadas, mientras la parte acusadora sostiene que existen auditorías y videos contundentes.

Otro de los puntos que generó atención fue la negativa de la defensa para reparar el daño por los seis mil pesos señalados inicialmente como monto del presunto robo. "Aceptar eso sería aceptar el robo y no hubo tal robo", sostuvo el abogado.

Por ello, adelantó que presentarán la apelación correspondiente para buscar revertir la vinculación a proceso.

Pese a la resolución judicial, Elisa N continuará enfrentando el procedimiento en libertad, bajo la medida cautelar de portar brazalete electrónico, mientras se desarrolla la investigación complementaria durante los próximos dos meses, periodo en el que podrían comparecer contadores, empleados y propietarios de Casa Edith.