Dejan sin transporte a obreros de AHMSA

Al no llegar a un acuerdo de pago con Altos Hornos de México, transporte SESA ofrece el servicio a los obreros de manera particular, con un costo de 20 pesos, pero no se tuvo la respuesta de los trabajadores.

Se cumple una semana de la suspensión del servicio de transporte de los trabajadores de AHMSA, en la que se esperaba que se llegara a un acuerdo con el pago de una parte del adeudo, sin embargo esta no se da.

Debido a esto, los obreros se trasladan a la empresa por sus propios medios o se acogen al beneficio establecido en el contrato colectivo, con la lista que se entrega a la empresa para que no se les afecte en su salario o premio de puntualidad y asistencia.

A pesar de que la compañía de transporte instaló las diferentes rutas a partir de este fin de semana para que los obreros se trasladen, no se tuvo la respuesta esperada, debido a que los trabajadores no desean pagar los 20 pesos.

Se sabe que la situación económica de los trabajadores es crítica, por lo que un costo de 200 pesos por semana es incosteable, por lo que muchos prefieren buscar la forma de llegar a la empresa o se apuntan en el listado.

Se dio a conocer que la compañía transportista también se comienza a ver afectada por la falta de pago de AHMSA por lo que suspendió las horas extras a los choferes, lo que también afecta sus ingresos.