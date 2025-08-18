Delegado de fiscalía informa sobre búsqueda de Santos Alarcón por agresión sexual

El delegado de la fiscalía general del Estado, Miguel Ángel Medina, informó que ya se cuenta con orden de aprehensión en contra de Santos Alarcón, presunto responsable de agredir sexualmente a una niña de 10 años en la colonia Hipódromo.

Medina explicó que el proceso legal sigue su curso y que las autoridades ya comenzaron la búsqueda del presunto agresor desde ayer. "Todo tiene un procedimiento, pero quiero dejar en claro la instrucción del Gobernador de Coahuila: el que la hace, la paga", afirmó.

El delegado detalló que, tras recibir la denuncia, se realizaron las investigaciones correspondientes y, posteriormente, se solicitó al juez la orden de aprehensión. "Se hace la denuncia, se investiga y ya se solicita al juez la orden. Ahora ya se cuenta con ella y se está trabajando para localizar al presunto responsable", señaló.

Con esta acción, las autoridades buscan garantizar que Santos Alarcón enfrente la justicia por los hechos denunciados y enviar un mensaje claro de que en Coahuila no habrá impunidad para quienes cometan delitos de esta naturaleza.