Más de 2 mil mujeres se benefician del Programa Bienestar en Monclova

Monclova, Coah.– A una semana de iniciadas las incorporaciones al programa de Bienestar para mujeres de 60 años y más, ya se registran más de 2 mil beneficiarias tan solo en Monclova, mientras que en la región Centro de Coahuila la cifra supera las 5 mil mujeres.

El delegado regional de Bienestar informó que, desde este lunes, la atención se trasladó a las instalaciones de la Sección 38, dejando de operar en el gimnasio Salvador Kamar, ubicado al oriente de la ciudad.

"Y la gente, sí, no tuvo ningún problema en cambiarse para acá; hemos recibido muy bien a todo mundo. La gente está contenta porque siguen sentados, siguen en un lugar climatizado, y nosotros muy agradecidos con la gente de la Sección 38", señaló el funcionario.

En este nuevo recinto ya se han dado de alta a 85 personas, quienes podrán comenzar a cobrar su apoyo bimestral a partir del siguiente periodo.

Asimismo, continúan las incorporaciones en otras sedes de la región para garantizar que todos los adultos mayores interesados puedan acceder a este programa social de manera ágil y cómoda.