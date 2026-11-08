Delincuente causa temor en colonia Anáhuac tras robo de vehículos

Un solitario delincuente desató el temor entre los habitantes de la colonia Anáhuac tras recorrer las calles de este sector durante la madrugada para abrir vehículos y vulnerar la seguridad de varios domicilios.

Los hechos se registraron el pasado 3 de noviembre, alrededor de las 03:00 horas, sobre la calle Itzcóatl, en el tramo comprendido entre las calles Brasil y Xicoténcatl. De acuerdo con el testimonio de los afectados y las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia de las viviendas del sector, el sujeto intentó abrir distintos automotores estacionados en la vía pública.

¿Cómo ocurrió el robo en Anáhuac?

En uno de sus atracos, el delincuente logró forzar la puerta de una camioneta, abrió el cofre y sustrajo la batería del vehículo. Asimismo, vecinos aseguraron que el individuo ingresó a los porches de varias propiedades en busca de objetos de valor antes de darse a la fuga.

Hechos delictivos recientes en la zona

Esta misma zona ha sido escenario de hechos delictivos recientes de alto impacto, como el robo perpetrado a un negocio de carnitas ubicado en las inmediaciones. Durante dicho evento, elementos de la Policía Municipal emprendieron una persecución sobre la calle Brasil tras los sospechosos que huían en un automóvil; en la maniobra, un agente que viajaba en la caja de la patrulla cayó intempestivamente al pavimento, sufriendo una lesión grave que posteriormente le quitó la vida.