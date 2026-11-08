Coahuila promulga nueva Ley de Archivos: mejora gestión documental

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 7 de noviembre de 2026.- Coahuila cuenta con una nueva Ley de Archivos, publicada el pasado 20 de octubre en el Periódico Oficial del Estado mediante el Decreto número 520, y vigente a partir del 21 de octubre de 2026. Esta legislación fortalece el marco jurídico estatal y establece nuevas bases para la organización, administración, conservación y acceso al patrimonio documental de la entidad.

Este nuevo ordenamiento representa un avance en el fortalecimiento del marco jurídico estatal, al armonizar la legislación local con la Ley General de Archivos y establecer las bases para modernizar la gestión documental, fortalecer la administración de los archivos públicos y garantizar la preservación del patrimonio documental de Coahuila.

La aprobación de esta legislación fue resultado de un trabajo coordinado entre el Archivo General del Estado, la Consejería Jurídica del Estado, el Archivo General de la Nación y el Consejo Nacional de Archivos (CONARCH), con el propósito de contar con disposiciones actualizadas que respondan a las necesidades y obligaciones de las instituciones públicas.

Principales alcances de la nueva Ley

Entre sus principales alcances, la nueva Ley establece lineamientos para mejorar la organización, conservación, disponibilidad y transferencia de los documentos generados por las instituciones públicas, garantizando su adecuada administración y resguardo.

Asimismo, fortalece los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, al reconocer a los archivos como herramientas fundamentales para el ejercicio de los derechos ciudadanos, la continuidad de la gestión pública y la preservación de la memoria histórica de la sociedad.

Rol del Archivo General del Estado

En este proceso, el Archivo General del Estado tendrá un papel fundamental mediante acciones de difusión, orientación, asesoría y acompañamiento técnico a las dependencias y entidades públicas, a fin de facilitar la implementación y cumplimiento de las nuevas disposiciones.

Con la entrada en vigor de esta Ley, Coahuila fortalece su política archivística y avanza hacia una gestión documental más ordenada, eficiente y transparente, reconociendo el valor de los archivos no solo como parte fundamental del patrimonio histórico y cultural de las y los coahuilenses, sino también como fuentes de información esenciales para la administración pública.

El Gobierno del Estado invita a las dependencias, entidades públicas, responsables de archivos, investigadores y ciudadanía en general a consultar la nueva Ley de Archivos, disponible en el Periódico Oficial del Estado, edición del 20 de octubre de 2026, páginas 16 a 48.