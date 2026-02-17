Demanda de Alonso Ancira contra AHMSA no se resolverá en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO – Un juez federal en materia civil determinó que la Ciudad de México no tiene competencia legal para resolver la demanda presentada por el empresario Alonso Ancira Elizondo contra Altos Hornos de México (AHMSA), según consta en resoluciones judiciales publicadas este martes.

El fallo establece que la disputa legal deberá trasladarse a los tribunales correspondientes en el estado de Coahuila, donde la siderúrgica tiene su domicilio social y principal centro de operaciones. Ancira, ex presidente del Consejo de Administración de la empresa, busca mediante este recurso legal reclamar diversos conceptos financieros y contractuales derivados de su salida de la compañía.

El conflicto legal entre Alonso Ancira y AHMSA

La decisión del juez representa un revés estratégico para la defensa de Ancira, que buscaba radicar el proceso en la capital del país. El argumento jurídico principal para el rechazo de competencia radica en que los actos reclamados y la ejecución de los mismos están vinculados directamente con la administración central de AHMSA en Monclova, Coahuila.

Este litigio se desarrolla en un contexto crítico para la acerera, la cual atraviesa un proceso de concurso mercantil y una parálisis operativa que ha afectado a miles de trabajadores en la región norte de México. Ancira, quien fue figura central en la venta de la planta de Agro Nitrogenados, mantiene diversos frentes legales tras su acuerdo reparatorio con Pemex.

Impacto en la reestructuración de la siderúrgica

Expertos legales señalan que el traslado del expediente a Coahuila podría ralentizar la resolución del caso, debido a la carga de trabajo en los juzgados locales y la complejidad del proceso de quiebra que enfrenta la empresa. Mientras tanto, los acreedores y el nuevo cuerpo directivo de AHMSA observan de cerca este juicio, ya que cualquier fallo sobre las pretensiones de Ancira impactaría directamente en los activos disponibles de la compañía.

Hasta el momento, los representantes legales de Alonso Ancira no han emitido declaraciones sobre si apelarán la decisión del juez para intentar mantener el caso en los tribunales de la Ciudad de México o si aceptarán la jurisdicción coahuilense para continuar con el reclamo.