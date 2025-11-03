Empresas de Monclova reclutan mujeres para el sector automotriz

"Mujeres al Siguiente Nivel" al sector automotriz de Monclova donde empresas ya comenzaron a reclutar personal femenino, y para el primer trimestre del próximo año se estima una demanda de entre 800 y mil vacantes.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó a finales de la semana pasada, se recibió información sobre empresas locales, particularmente INFAC, que iniciaron la recepción de solicitudes con el apoyo del Servicio Nacional del Empleo y la oficina de Pro Monclova, con el objetivo de prepararse para los procesos de contratación de nuevos proyectos.

Señaló que actualmente se imparte un curso de costura automotriz por el ICATEC, donde más de 20 mujeres reciben capacitación técnica, el mismo que se estaría ampliando.

El propósito, dijo, es desarrollar sus habilidades para que puedan aprovechar las oportunidades laborales que traerá el crecimiento del sector automotriz.

"Tenemos que darles a las mujeres las herramientas necesarias para que se involucren en el desarrollo económico que está llegando a la región, y trabajar en conjunto con el Estado para fortalecer sus capacidades", expresó el alcalde.

Agregó que Monclova cuenta con mano de obra calificada, pero es necesario orientar la capacitación a las necesidades de cada empresa. En el caso de INFAC, explicó, la primera etapa no requiere experiencia previa, mientras que otras compañías, como Dual, sí solicitan personal con conocimientos técnicos.

"Por eso, cuando llega una nueva empresa siempre preguntamos sus requerimientos de mano de obra, para ofrecer los cursos especializados que se necesitan y dirigir los recursos municipales hacia capacitaciones útiles para la gente de Monclova", concluyó.