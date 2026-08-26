Trabajadores del Estado demandan a FOVISSSTE

Más trabajadores del Estado se preparan para presentar demandas contra el FOVISSSTE, luego de que un primer trabajador promoviera un juicio por cláusulas que consideran abusivas en los contratos de crédito.

El abogado Héctor Garza, quien lleva el caso, informó que actualmente existe una demanda y adelantó que nuevos trabajadores se sumarán a los procedimientos, por lo que las acciones legales podrían presentarse "en cascada".

"Ya viene otro, ya vienen más en cascada. Se van a dejar venir. Se están enterando de esta situación y los vamos a seguir presentando", afirmó.

La primera demanda fue presentada hace aproximadamente 10 días en Monclova y actualmente se encuentra en revisión, luego de que el Juzgado Cuarto señalara que no sería competente para atender el asunto.

Garza explicó que su inconformidad se centra en determinadas cláusulas de los contratos de FOVISSSTE, entre ellas las relacionadas con la actualización de los créditos y la forma en que se aplican los pagos al capital y a los intereses.

El abogado sostiene que estas disposiciones son abusivas y contravienen tanto el Pacto de San José como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y disposiciones de la legislación de FOVISSSTE. Señaló que los trabajadores que cuentan con créditos del organismo deben revisar particularmente las cláusulas segunda y cuarta de sus contratos, relacionadas con la dispersión y actualización de los pagos.

Garza informó que, además de la demanda, presentó una apelación para que un tribunal colegiado revise el criterio del juzgado respecto a la competencia para atender el caso.

Precisó que los créditos de FOVISSSTE están dirigidos a trabajadores del Estado, incluidos maestros y empleados de distintas dependencias.

El abogado reiteró que continuarán promoviendo las demandas conforme más trabajadores conozcan el procedimiento y decidan iniciar acciones legales.