Democrático es de Ancira: Napos

Trabajadores afines al Sindicato Minero señalaron que Alonso Ancira Elizondo confirmó lo que durante mucho tiempo se especuló, que él fue quien creo al Sindicato Democrático, esto en la entrevista que le realizaron recientemente, n donde en repetidas ocasiones lo llamó “mí sindicato”.

Juan Lucio Peña, obrero afín al sindicato del Senador Napoleón Gómez Urrutia señaló que la entrevista que le realizaron recientemente al ex Presidente del Consejo Administrativo de AHMSA demostró lo que siempre han dicho, que el Sindicato Democrático es un sindicato patronal, al servicio de la empresa.

Señaló que las declaraciones que realizó lejos de ayudar al sindicato, lo afectó, al reconocer que es “su sindicato”, en donde ni siquiera recordó el nombre del Secretario General Ismael Leija Escalante.

Mencionó que tanto la Secretaría del Trabajo, como el T-MEC pueden reprobar al sindicato, al ser uno de los puntos por los que se ha peleado, que es la existencia de sindicatos blancos, el sindicato patronal.

“Con esto se confirma lo que se ha dicho, que es un sindicato creado por Ancira que quita y pone a quien se le antoja”.

Indicó que es algo que los trabajadores saben, pero con lo que se dijo en esta declaración, la sociedad se da cuenta y fuera de Monclova y la región, conocerán la situación que existe con el Sindicato Democrático.