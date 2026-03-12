Dengue hemorrágico cobra la vida de Víctor Vega en Monclova

El ex obrero de AHMSA, Víctor Vega de los Santos, falleció presuntamente a causa de dengue hemorrágico. Actualmente formaba parte del equipo de Mejora Coahuila y era identificado como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de contar con una amplia trayectoria dentro de diferentes administraciones públicas en Monclova y en el sindicato de la Sección 147.

De manera extraoficial se informó que Vega de los Santos permanecía hospitalizado desde hace varios días tras presentar complicaciones de salud asociadas presuntamente a dengue hemorrágico, padecimiento que le provocó una considerable disminución de plaquetas.

Inicialmente fue ingresado al hospital del ISSSTE y durante la mañana de ayer se gestionaba su traslado a la Clínica 7 del IMSS; sin embargo, lamentablemente perdió la vida antes de que pudiera concretarse el cambio de hospital.

Su fallecimiento generó consternación entre ex compañeros de Altos Hornos de México, particularmente entre quienes formaron parte de la Sección 147, organización sindical con la que mantuvo una estrecha relación durante varios años.

Dentro del ámbito sindical se desempeñó como suplente de secretario de Actas durante el periodo en que Ricardo Rodríguez Rocha encabezó la dirigencia de la Sección 147. Posteriormente su trayectoria lo llevó al ámbito político y administrativo en la ciudad.

En el servicio público fue regidor de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Monclova durante la administración de Fernando de la Fuente, y más adelante ocupó el cargo de director de Obras Públicas cuando Jorge Williamson estuvo al frente del municipio.

En los últimos años continuó participando activamente en proyectos sociales dentro del programa Mejora Coahuila y en la estructura partidista del PRI, manteniendo cercanía con la ciudadanía.

La noticia de su fallecimiento ha generado diversas muestras de pesar entre amigos, compañeros del sindicato y actores políticos, quienes reconocieron su participación tanto en la vida sindical como en la administración pública de Monclova.

Con su muerte, Víctor Vega de los Santos se suma a la lista de más de 70 ex trabajadores de AHMSA que han fallecido sin haber recibido sus finiquitos, mientras esperaban una resolución definitiva al proceso de la empresa.