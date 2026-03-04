Denuncia del PAN en Coahuila por precampañas de MORENA

Las precampañas tienen como finalidad que dos o más aspirantes compitan por el respaldo de la militancia, y no para la promoción de un candidato único, así lo indicó el presidente del Comité Distrital 05 del Instituto Electoral de Coahuila, Raúl Martínez Lucio.

Lo anterior, luego de que la dirigencia del PAN en Coahuila interpusiera una queja por la 'precampaña' de candidatos de MORENA con un solo candidato en diferentes distritos, lo que calificó como un acto anticipado de campaña.

Raúl Martínez Lucio indicó que en lo que respecta al Distrito 05, no se ha tenido ninguna notificación luego de que la denuncia se presentó a nivel estatal, por lo que será el órgano central el que determine si está dentro de lo permitido.

Corresponderá a la autoridad electoral en la capital del estado analizar el caso y, en su caso, notificar a los comités distritales sobre cualquier resolución.

En cuanto al sentido de las precampañas, Martínez Lucio mencionó que su propósito es la competencia interna, donde la militancia deberá elegir entre dos o más aspirantes que busquen representar al partido.

Sin embargo, señaló que cada instituto político cuenta con reglas y tiempos propios para la definición de candidaturas, por lo que los escenarios pueden variar.

Martínez Lucio mencionó que aún existe la posibilidad de que se registren más perfiles en algunos partidos, dependiendo de sus convocatorias.

Reconoció que mientras algunos partidos ya cuentan con aspirantes visibles, otros aún no registran perfiles formales en determinados distritos.

Finalmente, reiteró que el Comité Distrital 05 se mantiene atento al desarrollo del proceso electoral y a cualquier determinación que emita el órgano central del IEC.